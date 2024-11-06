سقوط عصابة الأشقياء الثلاثة.. سرقوا الذهب والفلوس من شقة في التبين

كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين، تورطوا في سرقة مشغولات ذهبية وأموال من داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة التبين.

وفي تفاصيل الواقعة، قاد التشكيل العصابي إلى سرقة المبلغ المالي بعد كسر باب الشقة، وبتفتيشهم عُثر على المبلغ المسروق بحوزتهم. وبمواجهتهم اعترفوا بتنفيذ الجريمة بالأسلوب المتبع، وأرشدوا عن مكان المشغولات الذهبية التي تم ضبطها لدى أحد عملائهم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.