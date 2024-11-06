في 24 ساعة: ضبط 209 أسلحة و366 قضية مخدرات وتنفيذ عشرات الآلاف من الأحكام القضائية

كتب-علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 209 قطع سلاح ناري بحوزة 194 متهما، إضافة إلى ضبط 366 قضية مخدرات. كما تم تنفيذ 85,573 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي إطار محاربة الجريمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 21 متهما هاربا، و25 آخرين في قضايا بلطجة. كما تم ضبط 23728 مخالفة مرورية متنوعة و252 دراجة نارية مخالفة. كما تم فحص 64 سائقًا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 12 منهم.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وتولت النيابة التحقيق.