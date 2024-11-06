هالة سرحان تتهم رجل أعمال بإتلاف زجاج شقتها بالجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

حررت الإعلامية هالة سرحان، محضراً ضد ابن مالك العقار الذي تقطن به في شارع النيل بالجيزة، اتهمته بكسر زجاج نافذة غرفة النوم، بسبب إلقاء "طوبة" من أعلى العقار بسبب خلافات سابقة بينهما.

مديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارًا من قسم شرطة الجيزة، بتلقيه بلاغًا من محامية وكيلة عن الإعلامية هالة سرحان، اتهمت فيه رجل أعمال ابن مالك عقار في شارع النيل بدائرة قسم شرطة الجيزة، بكسر زجاج الجانب البانورامي الخاص بغرفة نومها بعد ارتطام اصطدام جسم صلب به من الخارج "قالب طوب"، كما اتهمته بالسب والقذف، وأنه يتعمد مضايقة هالة سرحان باستمرار لرغبته في شراء شقتها.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.