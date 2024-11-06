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عرضوا حياة الأهالي للخطر.. الشرطة تضبط سيارات تستعرض في شوارع القاهرة

02:20 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

ضبط متهمين-أرشيفية

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كتب - علاء عمران:


تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ثلاثة أشخاص تورطوا في القيام بحركات استعراضية خطرة بسياراتهم على الطرق العامة في القاهرة، ما شكل تهديدًا لسلامتهم وسلامة المواطنين الآخرين.


جاءت التحركات الأمنية بعد تلقي بلاغات عن تلك الممارسات التي تسببت في حالة من القلق بين المارة والسائقين في مناطق مختلفة من المحافظة.


وبعد التحقيقات والتحريات، تمكنت الشرطة من تحديد وضبط ثلاث سيارات كانت تُستخدم في هذه الاستعراضات، حيث تم القبض على سائقيها الثلاثة. وبتفتيش هواتفهم المحمولة، عثرت الشرطة على مقاطع فيديو توثق ممارستهم لحركات استعراضية أثناء القيادة.


جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضد المتهمين وضبط السيارات المتورطة.

مديرية أمن القاهرة ضبط سيارات ضبط ثلاث سيارات
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