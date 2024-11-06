تجاوزات السرعة والتراخيص في الصدارة.. المرور تضبط 41 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة

كتب-علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة على الطرق الرئيسية والميادين بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى مديريات الأمن.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 39931 مخالفة مرورية متنوعه، مما يعكس تكثيف الجهود لضبط المخالفات والحفاظ على الانضباط في حركة السير.

تصدرت المخالفات المرتكبة مخالفات تجاوز السرعة المقررة بـ 22660 مخالفة، تلتها مخالفات السير بدون تراخيص التي بلغت 1448 مخالفة. كما تم ضبط 45 دراجة نارية مخالفة و1423 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة. إضافة إلى 24 مخالفة للمواقف العشوائية و8 مخالفات تتعلق بشروط التراخيص.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار وزارة الداخلية في تنفيذ حملات مرورية شاملة بهدف تعزيز الانضباط المروري والحد من الحوادث على الطرق.