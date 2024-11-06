بعد ملاحقات مكثفة.. تفاصيل سقوط 3 تشكيلات عصابية بجرائم سرقات متنوعة بالقاهرة

كتب- علاء عمران:



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ثلاثة تشكيلات عصابية متخصصة في السرقات المتنوعة بمناطق متفرقة من العاصمة.

وفي تفاصيل الواقعة الأولى، ضبطت الأجهزة الأمنية تشكيلًا عصابيًا من ثلاثة أفراد مقيمين بدائرة قسم شرطة التبين، متورطين في سرقة شقة سكنية داخل المنطقة، حيث استولوا على مشغولات ذهبية ومبلغ مالي. تم ضبط المبلغ المالي المسروق بحوزتهم، فيما اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة باستخدام أسلوب "كسر الباب"، كما عُثر على المشغولات الذهبية بحوزة أحد عملائهم.

أما التشكيل الثاني، فتكون من ثلاثة أفراد، أحدهم له سجل جنائي، وتم ضبطهم أثناء استقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" بلا لوحات معدنية. اعترف المتهمون بتورطهم في سرقة الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة المعادي باستخدام أسلوب "كسر الجادون وسحبها بالتروسيكل"، وقد أقرّوا بارتكابهم واقعتين بنفس الأسلوب، فيما تم العثور على الدراجات المسروقة لدى عميل لهم.

وفي واقعة مماثلة، ضبطت الأجهزة الأمنية تشكيلًا عصابيًا مكونًا من ثلاثة أفراد في دائرة قسم شرطة المقطم، تخصصوا في سرقة الدراجات النارية باستخدام أسلوب "توصيل الأسلاك". اعترف المتهمون بارتكاب ثلاث وقائع سرقة، وتم ضبط الدراجات المسروقة.

كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل بدائرة قسم شرطة بدر، تخصص في سرقة الأسلاك الكهربائية باستخدام "مقص حديدي". اعترف المتهم بارتكاب خمس وقائع سرقة، وبيع المسروقات لتاجر خردة مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، الذي تم ضبطه أيضًا وبحوزته كمية من الأسلاك المسروقة.

اتخذت السلطات كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.