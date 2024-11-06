70 كيلو حشيش و5 بنادق.. مزاجنجي مطروح وقع في كمين الداخلية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي بمحافظة مطروح، ضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، بهدف الإتجار.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، أفادت بأن أحد العناصر الإجرامية، الذي له سوابق جنائية، يمارس نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار بمخدر الحشيش والأسلحة النارية غير المرخصة، متخذاً دائرة قسم شرطة العلمين مسرحاً لنشاطه.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهداف المتهم وضبطه أثناء قيادته سيارة في دائرة القسم، حيث عُثر بحوزته على 70 كيلو جرام من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى خمس بنادق خرطوش.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 6 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وجاري اتخاذ ما يلزم لاستكمال التحقيقات.