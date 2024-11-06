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الداخلية: تحرير 481 مخالفة مواكب زفاف دون تصريح في تمي الأمديد

11:49 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024

مديرية أمن الدقهلية

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كتب- علاء عمران:

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، حملات مرورية بمركز شرطة تمي الأمديد، لضبط كافة المخالفات.

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة، عن ضبط 56 مخالفة السير عكس الاتجاه، و1447 مخالفة السير بدون لوحات معدنية، و1285 مخالفة السير بدون رخصة قيادة، و240 طمس لوحات، و5960 تعمد تعطيل حركة المرور، و481 مواكب زفاف بدون تصريح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وجارى استمرار الحملات لضبط المخالفات المرورية المتنوعة.

مديرية أمن الدقهلية حملات مرورية ضبط المخالفات المرورية
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