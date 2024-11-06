حبس 3 أشخاص 4 أيام لسرقتهم أعمدة الإنارة أعلى الطريق الإقليمي بالجيزة

كتب- محمد الصاوي:

قررت النيابة العامة في الجيزة، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة أعمدة الإنارة أعلى الطريق الإقليمي بالصف جنوب الجيزة.

بداية الواقعة كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بسرقة أعمدة الإنارة أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة الصف.

على الفور تم تقنين الإجراءات الأمنية، إذ تم استهداف المتهمين وضبطهم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.