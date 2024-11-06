قرار عاجل من النيابة بشأن حادث أعلى كوبري 6 أكتوبر

كتب- محمد الصاوي:

أمرت النيابة العامة في شمال الجيزة الكلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بدفن جثة سيدة فارقت الحياة إثر إطاحة سيارة مسرعة بها أثناء استقلالها دراجة نارية رفقة زوجها من ذوي الهمم.

كما استعلمت النيابة العام في شمال الجيزة، عن حالة الزوج المصاب لبيان مدى سماح حالته لسماع أقواله حول ملابسات الحادث التي أدى إلى وفاة زوجته.

بداية الواقعة كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في الجيزة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث أعلى كوبري 6 أكتوبر بنطاق منطقة العجوزة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، إذ تبين مصرع سيدة وإصابة زوجها.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الحادث، والتوصل لهوية المتهم وإلقاء القبض عليه.