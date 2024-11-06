تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما لتقليدهم العملات الأجنبية والمحلية بالجيزة

كتب- محمد الصاوي:

قررت النيابة العامة في الجيزة، حبس 3 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق ترويج عملات محلية وأجنبية مقلدة.

بداية الواقعة كانت عندما تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط 3 أشخاص في الجيزة، قاموا بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق ترويج عملات محلية وأجنبية "مُقلدة".

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الجيزة، أكدت قيام 3 أشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق تقليد وترويج عملات محلية وأجنبية "مقلدة" بقصد تحقيق أرباح مالية.

وبتقنين الإجراءات الأمنية تم ضبطهم وبحوزتهم عملات محلية وأجنبية "مقلدة"، بالإضافة إلى مجموعة من الأوراق مطبوع عليها صور عملات مجهزة للقص، والأدوات المستخدمة في عملية التزوير.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.