إحالة عاطل للجنح لاتهامه بالتنقيب عن الآثار في المطرية

التنقيب عن الآثار

كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة عاطل إلى الجنح لاتهامه بالتنقيب عن الآثار في المطرية.

وتسلمت النيابة، الصحيفة الجنائية للمتهم والتحريات التكميلية للواقعة.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، نجحت في ضبط عاطل لقيامه بالتنقيب عن الآثار بدائرة قسم شرطة المطرية.

وتلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من مالك العقار سكنها (عاطل- مقيم بذات العنوان) لقيامه بأعمال حفر أسفل العقار محل سكنها بقصد التنقيب عن الآثار.