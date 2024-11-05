إصابة أمريكي بقطع بشريان اليد في ظروف غامضة بوسط البلد

كتب- محمد شعبان:

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف ملابسات إصابات أمريكي بقطع بشريان اليد بميدان التحرير، مساء الثلاثاء.

تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود مصاب بنزيف وسط العاصمة.

رئيس مباحث قطاع الغرب وجه ضباطه بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ والوقوف على ملابسات الواقعة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

تبين بالفحص المبدئي إصابة أمريكي الجنسية بقطع بشريان اليد -في ظروف غامضة- أمام تمثال طلعت حرب ونقله إلى أقرب مستشفى للعلاج.