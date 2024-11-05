"بنشتغل في العدادت والشقق".. قرار جديد بشأن تشكيل عصابي في الزاوية الحمراء

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس تشكيل عصابي مكون من عنصرين جنائيين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بجرائم سرقات العدادات والمساكن.

وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق، أنهما يستخدمان أسلوب الفك لسرقة العدادات، بينما يستخدمون إسلوب كسر الباب لسرقة المساكن، وأوضحا أنهما ارتكبا 4 جرائم سرقات ليلًا، وقدر أرشدا عن مكان المسروقات لدى عميلهما سيىء النية الذي أيد أقوال المتهمين.

جهات التحقيق استدعت المجني عليهم وبعرض المسروقات عليهم تعرفوا عليها واتهموا المتهمين بالسرقة.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، تمكنت من ضبط مسجلين خطر تخصصا في سرقة المساكن وعدادات المياه واعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة.