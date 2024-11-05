معركة على "ولاعة".. المشدد 5 سنوات لقاتل "طالب الجلاتمة"

كتب ـ رمضان يونس:

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة تاجر خردة بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بقتل جاره "طالب" طعنًا بمطواة إثر مشاجرة دارت بينهما بسبب "ولاعة" في قرية الجلاتمة بمنشأة القناطر بالجيزة.

وأحال المستشار تامر صفي الدين شمال الجيزة، المحامي العام بنيابة شمال الجيزة الكلية، عامل خردة إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بقتل طالب طعنًا بمطواة في قرية الجلاتمة بمنشأة القناطر بسبب خلاف سابق بينهما.

ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة للقضية التي حملت رقم 7409 لسنة 2024 جنايات إمبابة والمقيدة برقم 2648 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة، فإن المتهم "رضا. أ" عامل خردة، ضرب المجني عليه "محمد ع." عمدًا وذلك إثر نشوب خلاف لحظى بينهما.

بداية الجريمة، بتلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من مستشفى الوراق باستقبالهم "محمد" 20 عامًا ـ طالب ـ مُصاب بطعنة نافذة في البطن، ولقي مصرعه قبل إسعافه، إثر ادعاء مشاجرة.

تحريات البحث الجنائي، التي ترأسها رئيس قسم منشأة القناطر، أفادت بنشوب مشاجرة بين المجني عليه "محمد" شهرته "صدام" وتاجر خردة "رضا .أ" وشهرته "ليثي"، بسبب خلافات سابقة بينهما على "ولاعة".

وبينت التحريات، أن المتهم "ليثي" طعن "محمد" بسكين استقرت في قلبه حينما ذهب الأخير لمعاتبه الأول بعدما سمع من الأهالي أنه اتهمه بسرقة "ولاعة" من محله بالقرب من مزلقان الجلاتمة.

عقب ارتكاب الجريمة، أمكنت قوة من ضبط المُتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، حيث أقر بتعديه على المجني عليه ضربا بمطواة، وباشرت النيابة التحقيقات مع المتهم والتي أحالته إلى محكمة الجنايات أصدرت قرارها السابق ضد المتهم.