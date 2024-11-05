26 نوفمبر.. الحكم في طرد نادي الجمعية الرياضية لسباق الخيل

كتب - صابر المحلاوي:

حجزت محكمة شمال القاهرة الدعوى رقم 188 لسنة 2021 إيجارات شمال القاهرة للحكم في جلسة 26 نوفمبر 2024.

تعود تفاصيل القضية إلى دعوى تقدم بها هيثم عباس، المستشار القانوني لنادي الشمس الرياضي، ضد نادي الجمعية الرياضية لسباق الخيل ومالكي الجياد؛ حيث طلب في دعواه إخلاء المكان المخصص لنادي الجمعية، وذلك لعدم تجديد عقد الإيجار بعد انتهاء مدته المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين في 21 أكتوبر 2003.

وكانت دعوى نادي الشمس تتضمن أيضًا طلبًا ببطلان عقد الإيجار القائم استنادًا إلى بعض النصوص القانونية، كما طالب بتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والشواغل. في المقابل، أقامت الجمعية الرياضية لسباق الخيل ومالكي الجياد دعوى فرعية ضد نادي الشمس، طالبت فيها بإثبات ملكيتها لقطعة الأرض محل النزاع.

وقد تم ندب خبير لتفقد قطعة الأرض والتأكد من المستندات الدالة على العلاقة الإيجارية بين الطرفين، وتم إيداع تقرير الخبير.