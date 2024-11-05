"البواب" كلمة السر.. القبض على المتهمين بسرقة شقة المؤرخ بالعجوزة

كتب- صابر المحلاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على المتهمين بسرقة شقة مؤرخ الأسرة الملكية، بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة.

كشفت التحريات الأمنية أن المتهم الرئيسي في الواقعة، هو البواب بالاشتراك مع آخرين، وألقي القبض على 7 منهم، وبحوزتهم جزء من المسروقات المستولى عليها، وجارٍ تكثيف الجهود للقبض على الباقين.

تلقت مديرية أمن الجيزة اخطارًا من قسم شرطة العجوزة بتلقيه بلاغا من مؤرخ الأسرة الملكية المتحدث باسم الملك أحمد فؤاد بسرقة شقته بدائرة القسم، انتقلت قوة أمنية إلى الشقة لفحص البلاغ.

وذكر مؤرخ الأسرة الملكية في بلاغه، أن لصوص تسللوا إلى شقته؛ حيث اكتشف سرقة 56 كتابًا نادرا، وتمثالًا من البرونز للملك أحمد فؤاد، وتمثالًا آخر أكريليك، من داخل الشقة.

شكلت الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.