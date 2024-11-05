تماثيل للملك وكتب نادرة.. البحث عن سارقي شقة مؤرخ الأسرة الملكية بالعجوزة

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، الثلاثاء، تحقيقاتها في سرقة شقة مؤرخ الأسرة الملكية بمنطقة العجوزة.

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها، لكشف ملابسات الواقعة بعد بلاغ المؤرخ باكتشاف فقدان بعض المقتنيات الثمينة من داخل شقته.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة العجوزة، بتلقيه بلاغًا من مؤرخ الأسرة الملكية المتحدث باسم الملك أحمد فؤاد بسرقة شقته بدائرة القسم، انتقلت قوة أمنية إلى الشقة لفحص البلاغ.

وذكر مؤرخ الأسرة الملكية في بلاغه أن لصوص تسللوا إلى شقته؛ حيث اكتشف سرقة 56 كتابًا نادرا، وتمثالًا من البرونز للملك أحمد فؤاد، وتمثالًا آخر أكريليك، من داخل الشقة.

شكلت الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.