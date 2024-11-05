بعد 14 واقعة.. سقوط عصابة سرقة ماكينات الري من الأراضي الزراعية بالمنيا

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، بينهم اثنان لهم معلومات جنائية سابقة، تخصصوا في سرقة ماكينات الري ومواتير المياه من الأراضي الزراعية باستخدام أسلوب "كسر قواعد تثبيتها".

التحريات كشفت أن المتهمين استخدموا دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية، بالإضافة إلى 3 عربات حديدية "كارو" لنقل المسروقات، مما ساعدهم على التنقل بسهولة والابتعاد بسرعة عن مكان ارتكاب الجرائم، وتم ضبط بحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض، مبلغ مالي، والأدوات التي كانوا يستخدمونها في عمليات السرقة.

اعترف المتهمون بارتكاب 14 واقعة سرقة لنفس النوع من المسروقات بذات الأسلوب، كما أرشدوا عن بيع المسروقات لعميل سيئ النية تم ضبطه أيضًا.

تم ضبط جميع المسروقات المسروقة، بما في ذلك ماكينات الري ومواتير المياه، إلى جانب الدراجة النارية والعربات الحديدية التي استخدموها في تنفيذ السرقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، حيث تم إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.