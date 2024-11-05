إعلان

الداخلية تواصل عقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بمخاطر المخدرات

12:58 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

الداخلية تواصل لقاءاتها مع طلبة المدارس للتوعية بم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عقد لقاءات مع طلبة المدارس في مرحلتي "الإعدادية والثانوية"، بالإضافة إلى طلبة الجامعات بمختلف محافظات الجمهورية.

وتهدف هذه اللقاءات إلى تعريف الطلاب بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، خصوصًا المستحدثة منها، وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية، بالإضافة إلى طرق الوقاية منها.

كما تم عرض عدد من الفيديوهات التسجيلية التي توضح جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط العديد من القضايا، مما يظهر قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي لمحاولات ترويج المواد المخدرة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية بهدف التوعية من أخطار المخدرات.

ولاقت هذه المبادرة إشادة واستحسان القائمين والمشاركين في هذه الفعالية، وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في التوعية بمخاطر المواد المخدرة وما لها من آثار سلبية خطيرة على المجتمع.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مخاطر المخدرات المواد المخدرة وزارة الداخلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أمن المنافذ: ضبط 28 قضية متنوعة.. وتنفيذ 246 حكمًا قضائيًا

إعلان

إعلان