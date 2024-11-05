"مخدرات وسلاح".. الداخلية: تنفيذ 85 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

تُظهر الحملة الأمنية الموسعة التي نفذتها وزارة الداخلية جهدًا كبيرًا في مواجهة الجريمة وتعزيز الأمان العام.

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد 172 قطعة سلاح نارى بحوزة 162 متهما، وتنفيذ 85484 حكم قضائى متنوع ، ضبط 380 قضية مخدرات .

كما تم ضبط 44 متهمًا هاربا، و23 متهما في أعمال بلطجة، وضبط 245 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 25897 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 65 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 15 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.