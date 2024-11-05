سرقا 5 تكييفات و32 كاميرا.. ضبط فردي أمن لنهب مخزن الشركة في التجمع

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط فردي أمن بشركة في دائرة قسم شرطة التجمع الأول، حيث تبين أن أحدهما له معلومات جنائية سابقة، لقيامهما بسرقة 5 تكييفات، 32 كاميرا، و32 مفتاح كهرباء تكييف من داخل مخزن الشركة التي يعملان بها.

كشفت التحريات أن المتهمان قاما بسرقة المعدات المذكورة من داخل المخزن التابع للشركة التي يعملان بها باستخدام أسلوب التخطيط المسبق، حيث كانا على دراية بمحتويات المخزن وأوقات تواجد الأمن.

بعد ضبط المتهمين، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأشارا إلى مكان وجود المسروقات.

تم إرشادهما إلى مكان تخزين المسروقات لدى عملائهما سيئ النية (4 أشخاص مقيمون في محافظة القاهرة)، الذين تم ضبطهم أيضًا.

التحقيقات والإجراءات القانونية: تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، وضبط جميع المسروقات وإعادتها إلى الشركة.