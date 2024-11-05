محاكمة عصابة "هاكزر" استولوا على صفحات شخصية بتهمة انتحال الصفة.. اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة تشكيل عصابي بتهمة انتحال الصفة، والتخصص في تهكير صفحات المواطنين على "فيس بوك" والاستيلاء عليها ثم طلب أموال من أصدقائهم.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من عدد من المواطنين وفوجئوا بقيام "هاكرز" بالاستيلاء على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وانتحلوا صفتهم وطلبوا من أصدقائهم تحويل أموال لهم.

وتمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من ضبط المتهمين بمنطقة قصر النيل، وعرض المتهمون على النيابة العامة، التي قررت حبسهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات.