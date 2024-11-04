"خلصت عليه بـ 42 طعنة".. رفض استئناف ربة منزل متهمة بقتل زوجها بالمطرية

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، برفض استئناف ربة منزل متهمة بقتل زوجها بنحو 42 طعنة، بعد تخديره وسرقة أمواله في منطقة المطرية، وقضت بتأييد حكم أول درجة والقاضي بمعاقبتها بالسجن المؤبد.

وجاء في أمر الاإحالة أن المتهمة "ع. ف" نشب بينها وبين زوجها المجني عليه "ع. ه" شجار فتوعدها على أثره بالطلاق، فامتلأ قلبها حقدًا عليه، وبعد تفكير وتدبير منها في الأمر وبهدوء وروية على مدار أسبوعين، عزمت على قتله.

وأضاف أمر الاحالة أن المتهمة انتظرت حتى مغادرة نجلتهما في نزهة، وأعددت لزوجها عشاءه الأخير بعد أن دست فيه كمية من مسحوق عقار مهدئ تثبط به قدرته على مقاومتها، وما أن أنهى زوجها المجني عليه طعامه واستغرق في النوم، فبادرت بإحضار سلاح أبيض "سكين" وتسللت إليه ومن أن اقتربت منه وأيقنت أنه قد أتي مفعول المخدر بجسده، ثم قامت بطعنه في مناطق البطن والصدر وعنقه ووجهه وكتفيه الطعنة تلو الأخرى قاصدة إزهاق روحه، ثم قامت بعد تأكدها من وفاته بغسل ملابسها وسرقة مبلغ مالي 1400 جنيه كان بحوزته.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهمة بقتل زوجها واعترفت بارتكاب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.