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أمريكي يعرض حياته للخطر على كورنيش النيل

10:19 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

كورنيش النيل وسط القاهرة

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كتب - محمد شعبان:

أصيب شخص أمريكي الجنسية صدمته سيارة بكورنيش النيل وسط القاهرة مساء الاثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصاب بطريق الكورنيش.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن سيارة مسرعة صدمت شخصًا يحمل الجنسية الأمريكية أثناء عبوره الطريق أمام فندق كونراد اتجاه ميدان التحرير.

المصاب نُقل إلى مستشفى الهلال للعلاج، وأخطرت الجهات المعنية بالواقعة.

كورنيش النيل القاهرة التحرير سائح أمريكي حادث عبور الطريق
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