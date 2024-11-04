"مزق جسد الأب وقتل الأبن".. كيف أنهى لاعب كمال أجسام حياة شاب بسبب ركنة سيارة؟

كتب- أحمد عادل

حالة من الفوضى سادت أحد شوارع المطرية، بعد أن نشبت مشاجرة بين "محمود سيد" ووالده مع لاعب كمال أجسام، أقدم فيها الأخير على قتل الأول بطعنتين في الرقبة والبطن، وإصابة والده بإصابات بالغة في الصدر.

منذ أشهر داخل الحي الشعبي المعروف بضيق بشوارعه ذات الاتجاه الواحد، نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه "محمود" أثناء قيادته سيارة والده يعمل عليها لمساعدة أسرته، وأحد جيرانه لاعب كمال أجسام يستقل سيارته يسير عكس الإتجاه، على مكان ركن السيارة.

تبادل الطرفان السب وسرعان ما قام أهل المنطقة الحاضرين باحتواء الموقف، وذهب كلًا منهما في حال سبيله، لكن المتهم استشاط غضبًا فكيف لطفل يصغره بعدة سنوات أن يسبه أمام أعين المارة ويرفض الانصياع لأمره بالرجوع بالسيارة وترك مكان الركنة؟.

مرت الأيام وينتظر المتهم اللحظة المناسبة للانتقام، وأثناء مرور والد المجني عليه بالسيارة أقبل عليه لاعب كمال الأجسام، وقام باعتراضه ظنًا منه أن "محمود" هو من يقود السيارة، ونشبت بينهما مشادة كلامية.

تطور الأمر لمشاجرة تعدى فيها المتهم على والد المجني عليه بسلاح أبيض "كزلك" وإصابته بجروح قطعية متفرقة في الجسد، وعندما حاول نجله "محمود" الدفاع عن والده قام المتهم بطعنه بالرقبة والبطن أوت بحياته في الحال.

وقال "محمد" خال المجني عليه في تصريحات لـ"مصراوي"، أن ابن شقيقته "محمود" توفي في الحال قبل وصوله للمستشفى متأثرًا بإصابته، بينما يصارع والده الموت في غرفة الرعاية المركزة بسبب إصابة في صدره.

تفاصيل الواقعة عندما وردت إشارة من المستشفي لقسم شرطة المطرية، يفيد باستقبال جثة شاب في العقد الثاني من عمره، ووالده مصاب بجرح قطي في منطقة الصدر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين أن وقوع مشاجرة بين المجني عليهما ولاعب كمال أجسام بسبب ركنة السيارة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات.