"أوهموهم باستثمار الفلوس".. الحبس سنة لسيدتين بتهمة النصب على المواطنين

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة جنح مصر الجديدة، بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من سيدتين بالحبس سنة مع الشغل، وتعويض 100 ألف جنيه بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغات متعددة من عدد من المواطنين يفيدون بتضررهم من سيدتين في النصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بدعوى توظيفها إلا أنهما فرا هاربين بالأموال ولم يعطوهما الأرباح.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمتين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.