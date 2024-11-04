إعلان

"أوهموهم باستثمار الفلوس".. الحبس سنة لسيدتين بتهمة النصب على المواطنين

08:13 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

محكمة جنح مصر الجديدة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة جنح مصر الجديدة، بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من سيدتين بالحبس سنة مع الشغل، وتعويض 100 ألف جنيه بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغات متعددة من عدد من المواطنين يفيدون بتضررهم من سيدتين في النصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بدعوى توظيفها إلا أنهما فرا هاربين بالأموال ولم يعطوهما الأرباح.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمتين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محكمة جنح مصر الجديدة النصب على المواطنين تشكيل عصابي النيابة العامة الاستثمار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حكم من ثاني جلسة.. ماذا قال طبيب النساء المتهم باغتصاب بناته الثلاث؟

إعلان

إعلان