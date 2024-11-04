الداخلية تكشف حيلة 3 متهمين حاولوا غسل 30 مليون جنيه

القاهرة - مصراوي:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإجراءات القانونية حيال شخصين وسيدة - لاثنين منهم معلومات جنائية- شرعوا في غسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

التحريات أثبتت أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر أموالهم وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.