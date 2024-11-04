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مباحث الآداب تطارد دجالين الجيزة والإسكندرية

07:26 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

صورة تعبيرية لدجال

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القاهرة - مصراوي:

واصل ضباط مباحث الآداب جهودهم لمكافحة جرائم النصب والاحتيال بجميع أشكالها.

الإدارة العامة لحماية الآداب رصدت نشاط عدد من الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرتهما على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط 3 عاطلين -اثنان بالجيزة والثالث بالإسكندرية- وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل و3 هواتف محمول تحتوي على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى.

بمواجهتهم أقروا بمزاولة نشاطهم الآثم وأمرت النيابة العامة بحبسهم على ذمة التحقيق.

دجال دجل دجل وشعوذة الجيزة الإسكندرية
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