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اندلاع حريق داخل شقة بكرداسة

07:07 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

حريق شقة

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كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل شقة سكنية مركز كرداسة شمال قطاع أكتوبر مساء الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بقرية المعتمدية.

دفع اللواء محمد العدلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور المركز.

وتبين بالفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الثالث بالعقار قرم 2 شارع فرج نوح والمكون من 5 أدوار وسط جهود رجال الإطفاء للسيطرة على النيران.

حريق حريق شقة الحماية المدنية كرداسة المعتمدية
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