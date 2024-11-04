أصابوا الأب وقتلوا الأبن بسبب رش المياه.. حيثيات الحكم على 8 متهمين بالسجن المؤبد

كتب- أحمد عادل:

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حيثيات حكمها بالمؤبد لـ8 متهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف للمجني عليه "عاشور قرني"، وقتل المجني عليه "محمود عاشور" طالب جامعي في المعادي.

وجاءت حيثيات المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة الشفوية، والمداولة قانونًا، استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوي وما تم فيها من تحقيقات، حال قيام المجني عليه "عاشور قرني" برش مياه أمام الحانوت الخاص به نشبت بينه وبين الطفل "محمد سيد" مشادة كلامية قام الأخير على أثرها بسب المجني عليه.

وانصرف الطفل وعاد مرة أخري رفقة ابن عمه عند معاتبتهما للمجني بسبب قيامه بضرب الطفل بالقلم على وجهه، فأعقب بالجلوس مع أهل الطفل وتم التصالح فيما بينهما وذهب كلاً منهم لحال سبيله، وعقب ذلك بنص ساعة حضر المتهمين الرابع "عطية ابو العلا" وشقيقه الخامس "أحمد أبو العلا" بأمر الإحالة يحملان سلاح ابيض (سنجة) وقيامه بإتلاف السيارة المملوكة للمجني عليه.

وانصرف وبعد تفكير هادئ ومتروي زين له شيطانه وباقي المتهمين "محمد رأفت" و"حسام رأفت"، و"محمد عصام"، و"احمد أبو العلا"، و"على محمد"، و"محمد أبو بكر"، "عابد على عبد المنعم" فكرة الانتقام وقتل المجني عليه "عاشور قرني" فعقدوا العزم وبيتوا النية على قتله واعدوا الأسلحة واللازمة على ذلك (مطاوي ، وسنج) حتى يتمكنوا من تنفيذ مخططهم الشيطاني.

وتجمع المتهمين جميعاً عند الحانوت المملوك للمجني وما أن شاهده المتهم الأول بأمر الإحالة حتى تعدي عليه بالضرب على رأسه مستخدماً سلاح ابيض (سنجة) حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره والتعدي على المجني عليه سالف الذكر بالضرب فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، قاصدين من ذلك قتله وإزهاق روحه إلا انه قد خاب اثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما به وهو تدارك المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وما أن علم المجني عليه "محمود عاشور" بقيام المتهمين بالتعدي على والده بالضرب قاصدين قتله حتى توجهه إليه مسرعاً رفقة ابن عمته المجني عليه "عبد الله نادي" للدفاع عنه حتى لا يتمكن المتهمين من قتله، وما أن شاهدهم المتهمين حتى انهالوا عليهما ضرباً بالأسلحة البيضاء أنفة البيان فاحدث المتهم السابع بالمجني عليه "محمود عاشور" الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على الفور.

ولهذه الأسباب بعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر، حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة كل من "محمد رأفت"، و"حسام رأفت"، و"محمد عصام"، و"عطية أبو العلا"، و"أحمد أبو العلا"، و"على محمد" و"محمد أبو بكر" و"عابد على"، بالسجن المؤبد، والزمتهم بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة، وبإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.