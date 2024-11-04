إعلان

16 مصابا في تصادم سيارتين بالعاصمة الإدارية

05:35 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

تصادم ميكروباص - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

أصيب 16 شخصًا بينهم 3 سوادنيين في تصادم سيارتين ميكروباص بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات إدارة مرور القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام الأبراج الصينية.

انتقلت الخدمات المورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص اصطدام سيارتين ميكروباص مما أسفر عن سقوط 16 مصابًا نقلوا إلى مستشفى العاصمة للعلاج.

ونش تابع لإدارة المرور جنب آثار الحادث نهر الطريق لتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

حادث تصادم العاصمة الإدارية الأبراج الصينية القاهرة المرور النجدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أصابوا الأب وقتلوا الأبن بسبب رش المياه.. حيثيات الحكم على 8 متهمين بالسجن المؤبد

إعلان

إعلان

منخفض جوي.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة