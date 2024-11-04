16 مصابا في تصادم سيارتين بالعاصمة الإدارية

كتب - محمد شعبان:

أصيب 16 شخصًا بينهم 3 سوادنيين في تصادم سيارتين ميكروباص بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات إدارة مرور القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام الأبراج الصينية.

انتقلت الخدمات المورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص اصطدام سيارتين ميكروباص مما أسفر عن سقوط 16 مصابًا نقلوا إلى مستشفى العاصمة للعلاج.

ونش تابع لإدارة المرور جنب آثار الحادث نهر الطريق لتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.