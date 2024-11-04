"ضربته بقرن غزال عشان أختي".. الجنايات تعاقب قاتل "عبده برويطة" في المنيرة

كتب - رمضان يونس:

قضت الدائرة "37" جنايات المنيرة الغربية بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار مختار العشماوي، بمعاقبة عامل خردة بالسجن المشدد 15 عامًا لاتهامه بقتل صديقه في المنيرة الغربية؛ لمضايقة شقيقته.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالقضية رقم 4991 لسنة 2023 جنح المنيرة الغربية و المقيدة برقم 6201 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة أن المتهم "عبد الرحمن" في يوم 27 مايو 2023 بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية محافظة الجيزة، قتل المجني عليه "يوسف كمال" عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، إذ نشبت بينهما مشادة كلامية على إثرها استل المتهم سلاحا أبيض "مطواة قرن غزال" وتعدى على المجني عليه طعنا بأن سدد له طعنتان قاسيتان استقرتا بظهره، قاصدا من قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن شقيقة المتهم "عبد الرحمن" أخبرته بأن صديقه "يوسف" الشهير بـ "عبده برويطة" الذي تقدم لخطبتها وتم رفضه، هاتفها عدة مرات من أجل مقابلتها فذهب الأول لمعاتبه الأخير على ما فعله مع شقيقته فنشبت بينهما مشادة كلامية استل على إثرها الجاني مطواة وكال بها المجني عليه ليفارق حياته داخل المستشفى بعد فشل الأطباء إنقاذه.

وثبت بتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات أن الإصابة الموصوفة بيسار ظهر المتوفي هي إصابة طعنية حيوية حديثة حدثت من نصل آلة حادة والحرز المرسل من قبل النيابة " مطواة قرن غزال وهذه الإصابة سطحية شملت طبقات الجلد فقط وهي غير كافية بحد ذاتها لإحداث الوفاة.

وأحال المستشار تامر صفي الدين المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة والتي أصدرت قرارها السابق ضد المتهم عما أسند إليه من اتهام بقتل المجني عليه.