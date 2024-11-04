تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ"تنظيم نور الدين زنكي" التابع لجبهة النصرة لـ 4 يناير

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى جنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الاثنين، تأجيل جلسات محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تنظيم نور الدين زنكي" التابع لجبهة النصرة، لجلسة 4 يناير المقبل، لحضور المتهمين من محبسهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي، ومحمـود زيدان، ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ووجهت لهم النيابة العامة عدة تهم بأنه في غضون الفترة من 2013 وحتى 9 أكتوبر 2021 خارج جمهورية مصر العربية، قام المتهم الأول بتسهيل لغيره الالتحاق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد، بأن سهله للمتهم الثالث الالتحاق بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهة النصرة بدولة سوريا، الذي يتخذ من التدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية والإرهاب وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابيه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين الثاني والثالث وهما مصريان الجنسية التحقا بإحدى الجامعات المسلحة التي يقع مقرها خارج مصر، بأن التحق بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهة النصرة بدولة سوريا، والذي يتخذ من الإرهاب وسائل لتحقيق أغراضه، وقد تلقيه في كنفه تدريبا عسكريا وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابيه، على النحو المبين بالتحقيقات.