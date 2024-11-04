قضية معدية أبوغالب.. حبس رئيس مدينة منشأة القناطر 3 سنوات

كتب- رمضان يونس:

أصدرت محكمة جنح إمبابة بمحكمة شمال الجيزة، حكمًا بالحبس لمدة 3 سنوات على رئيس الوحدة المحلية بمنشأة القناطر، وسائق ميكروباص، ومسؤول المعدية، وعامل المعدية، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "معدية أبوغالب"، والتي شهدت غرق نحو 16 فتاة.

وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة قررت ما يلي:

حبس المتهمين الرئيسيين: تم الحكم حضوريًا على المتهم الأول والثاني، وحضوريًا على خامس، وغيابيًا على الرابع، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمتي القتل والإصابة الخطأ.

حبس إضافي: تم الحكم بحبس المتهمين الثاني حتى الخامس 6 أشهر مع الشغل، وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا، بالإضافة إلى إلزامهم بالمصاريف عن الاتهامات المرتبطة بعدم وجود رخصة.

التعويضات: تم إلزام المتهمين الأول والثاني والخامس بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه لكل ضحية.

براءة أحد المتهمين: تم الحكم ببراءة عامل المعدية الليلي، "معاذ"، من تهمتي القتل والإصابة الخطأ.

وأحال المستشار تامر صفي الدين المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة، كلا من "محمد خ." سائق الميكروباص، و"مصطفى. م" المسئول عن المعدية، و"معاذ أ." عامل المعدية، و"ربيع س" مسئول عن المعدية، و"محمد ع." رئيس الوحدة المحلية بمنشأة القناطر إلى محكمة الجنح، في الدعوى التي حملت رقم 14222 لسنة 2024، بتهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، كونهما تسببا في وفاة 16 فتاة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن مفاجأة بشأن حادث غرق ميكروباص يقل 26 فتاة في نهر النيل من أعلى "معدية أبوغالب" إذ تبين أن المعدية تحمل إسم "المنيا 6" منتهية الترخيص منذ 10 أشهر تحديدا في أغسطس 2023.

و ذكرت النيابة العامة، في بيان لها في ـ غضون شهر مارس ـ تلقت إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب - ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت- كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.

وبينت تحقيقات النيابة العامة أن المعدية تحمل اسم "المنيا 6" منتهية الترخيص منذ 10 أشهر تحديدا في أغسطس 2022، حيث تم ضبط مالكها لاتهامه بالتشغيل "معدية" بدون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات القانونية المتبعة.