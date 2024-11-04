بيان عاجل من الداخلية بشأن واقعة مقتل طالب داخل مدرسة ببورسعيد: ضبط المتهم بمدينة نصر

كتب- أحمد أبوالنجا:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات حادث مؤسف شهدته إحدى المدارس في بورسعيد، حيث اعتدى طالب على آخر بسلاح أبيض مما أدى إلى وفاته، قبل أن يفر من موقع الحادث.

وتشير التحريات إلى أنه في 3 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة المناخ بلاغاً من إحدى المستشفيات يفيد باستقبال جثمان طالب مصاب بجرح طعني نتيجة التعدي عليه من قبل زميله خلال مشاجرة نشبت بينهما داخل المدرسة.

أفاد شهود عيان أن الحادث وقع بفناء المدرسة، حيث استخدم الطالب المتهم "مطواه" في الاعتداء على المجني عليه قبل أن يهرب بالقفز من أعلى سور المدرسة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الشرطة من ضبط مرتكب الواقعة في مكان اختبائه بمنطقة مدينة نصر أول بالقاهرة، بالإضافة إلى ضبط السلاح المستخدم في الجريمة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.