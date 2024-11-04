شرطة الكهرباء: ضبط 8809 قضية متنوعة في حملات أمنية موسعة خلال يوم

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لمكافحة المخالفات المتنوعة، حيث أسفرت الحملات الأمنية التي نفذتها الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي عن ضبط 8809 قضية خلال 24 ساعة.

أسفرت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط عدد كبير من القضايا تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد، حيث تمكنت من ضبط 8809 قضايا.

كما قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتنفيذ عدة حملات استهدفت المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية، وأسفرت الجهود عن ضبط 2428 قضية متنوعة.

وفي مجال الضرائب والرسوم، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 425 قضية تتعلق بالضرائب العامة، ومخالفات الجمارك. بينما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، عن ضبط 96 قضية متنوعة تشمل مخالفات مباني وتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

تأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى إحكام السيطرة الأمنية ومواجهة جميع أشكال الجريمة، وتؤكد الأجهزة الأمنية استمرار جهودها لتحقيق الأمن وضبط المخالفين.