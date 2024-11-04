"مخدرات وسلاح".. الداخلية: تنفيذ 55 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

استمرت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في تنفيذ حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 55 قطعة سلاح ناري، بحوزة 48 متهماً، بالإضافة إلى ضبط 273 قضية مخدرات.

كما تم تنفيذ 55071 حكم قضائي متنوع، وضبط 21 متهماً هارباً، و24 متهماً في قضايا بلطجة، وشملت الحملة ضبط 250 دراجة نارية مخالفة و20680 مخالفة مرورية متنوعة. كما تم فحص 55 سائقاً على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، حيث أظهرت النتائج إيجابية 7 منهم.

تأتي هذه الحملات في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة، وتعزيز السيطرة الأمنية في مختلف المناطق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية في تحقيق أهدافها.