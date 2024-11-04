إعلان

أمن المنافذ: ضبط 37 قضية متنوعة.. وتنفيذ 238 حكمًا قضائيًا

12:25 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

الحملات الأمنية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

في إطار جهوده المستمرة لمكافحة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، حقق قطاع أمن المنافذ بالتعاون مع الجهات المعنية نتائج إيجابية خلال 24 ساعة، حيث تم ضبط 283 قضية متنوعة.

فيما يتعلق بجرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط قضية واحدة، كما تم ضبط قضية في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

وعلى صعيد المخالفات المرورية، تم ضبط 2513 مخالفة متنوعة. كما تم ضبط 37 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 238 حكم قضائي متنوع.

وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط 6 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية في جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، خاصة جرائم التهريب.

الحملات الأمنية مكافحة جرائم التهريب المخالفات المرورية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"مخدرات وسلاح".. الداخلية: تنفيذ 55 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة.. منتخب مصر ونظيره كاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا 2025