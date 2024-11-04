أمن المنافذ: ضبط 37 قضية متنوعة.. وتنفيذ 238 حكمًا قضائيًا

كتب- علاء عمران:

في إطار جهوده المستمرة لمكافحة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، حقق قطاع أمن المنافذ بالتعاون مع الجهات المعنية نتائج إيجابية خلال 24 ساعة، حيث تم ضبط 283 قضية متنوعة.

فيما يتعلق بجرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط قضية واحدة، كما تم ضبط قضية في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

وعلى صعيد المخالفات المرورية، تم ضبط 2513 مخالفة متنوعة. كما تم ضبط 37 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 238 حكم قضائي متنوع.

وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط 6 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية في جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، خاصة جرائم التهريب.