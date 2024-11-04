ضبط عامل حوّل منزله إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الفيوم

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، شخص لإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

وأسفرت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديرية أمن الفيوم، عن تحديد هوية شخص يعمل كعامل، مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواي، والذي سبق أن تورط في قضايا جنائية، وجرى التأكد من قيامه بالإتجار في الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها في منزله.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم، حيث عثر بحوزته على ثمانية أفراد خرطوش وعدد من الطلقات ومجموعة من أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها، وخاصة جرائم تصنيع الأسلحة النارية، وواصلت الأجهزة الأمنية ملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في هذا النشاط.