لعدم التزامها بمواعيد الإغلاق.. تحرير 172 مخالفة للمحال التجارية خلال 24 ساعة
11:41 ص الإثنين 04 نوفمبر 2024
كتب- علاء عمران:
أغلقت وزارة الداخلية 172 من المحال للمخالفة، وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة؛ تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ترشيدا للكهرباء.
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 172 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
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