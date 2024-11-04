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العثور على جثة شاب مشنوقا أمام سنتر بأكتوبر

11:33 ص الإثنين 04 نوفمبر 2024

تعبيرية

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كتب - محمد شعبان:

استيقظ أهالي الحي المتميز على واقعة مأساوية لدى اتخاذ شاب قرار الرحيل شنقا.

تلقى رئيس مباحث قطاع أكتوبر العميد محمد أمين إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مشنوقا أمام سنتر الهداية.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وعثر على جثة محمد رضوان 29 سنة يرتدي ملابسه كاملة ويتدلى جثمانه من حبل إثر تخلصه من حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية.

الشرطة أودعت الجثة ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

جثة شاب واقعة مأساوية شاب مشنوق
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