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اليوم .. إعادة محاكمة متهم في قضية "أحداث البدرشين"

02:00 ص الإثنين 04 نوفمبر 2024

مطرقة القاضي

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كتب- رمضان يونس:

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، محاكمة المتهم "صابر. م"، في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث البدرشين".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي، ومحمـود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا على المتهمين في اتهامهما بالتجمهر وإحراز الأسلحة بدائرة البدرشين

وجاء ذلك لاتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل خارطة الطريق وحيازة أسلحة نارية بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة البدرشين في ديسمبر من عام 2014.

قضية أحداث البدرشين مجمع محاكم بدر أحداث البدرشين محكمة الجنايات التجمهر وإحراز الأسلحة التعدي على الممتلكات العامة والخاصة
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