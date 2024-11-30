القبض على شخصين لاتهامهما بسرقة 30 رأس ماشية بالجيزة

كتبت- فاطمة عادل:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض على شخصين، بحوزتهما بندقية خرطوش، لاتهامهما بسرقة 30 رأس ماشية من إحدى المزارع في منطقة ريفية بالمحافظة.

تلقت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بتعرض مزرعة لسرقة عدد كبير من رؤوس الماشية، وعلى الفور باشر فرق البحث الجنائي جهوده؛ لتحديد هوية الجناة وضبطهم.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد مكان المتهمين وإلقاء القبض عليهما، وضبط بحوزتهما بندقية خرطوش يُعتقد أنها أستُخدمت أثناء تنفيذ الجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.