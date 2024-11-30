مصرع عامل في حادث أسانسير داخل مصنع بالعبور
09:57 م السبت 30 نوفمبر 2024
كتب - محمد شعبان:
لقي عامل مصرعه إثر سقوطه داخل مصنع بالعبور محافظة القليوبية اليوم السبت.
تلقى مدير المباحث الجنائية إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل مصنع بالمنطقة الصناعية الأولى.
انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن الجثة لعامل فارق الحياة نتيجة سقوط مصعد داخل مصنع براند جولد بالعبور.
أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.
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