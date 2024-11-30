النائب العام يلتقي برؤساء نيابات الأسرة لعرض تقارير إنجاز القضايا

كتب- صابر المحلاوي:

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، كلاً من رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، ورئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، بالإضافة إلى المحامين العموم الأول والمحامين العموم لنيابات الأسرة الكلية؛ لعرض تقارير إنجاز القضايا في دائرة نيابتيهما خلال العام الجاري، وتفاصيل الأعمال المتعلقة بالنيابات.

وأشاد النائب العام بالجهود المبذولة من قبلهم في أداء مهامهم، مبدياً إعجابه بارتفاع نسب إنجاز القضايا، مما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة. واختتم اللقاء بالإشارة إلى نيته عقد مزيد من الاجتماعات مع باقي النيابات في المستقبل.