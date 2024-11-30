أسرة كاملة داخل أكياس جثث.. مأساة مروعة داخل شقة بمدينة نصر



كتب- محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية هوية 6 ضحايا عثر على جثامينهم داخل شقة بمدينة نصر.

تبين بالفحص أنهم زوجان وطفلاهما من الصومال وخامس من نفس الدولة والأخير مسن من إثيوبيا نقلتهم مأمورية من قسم ثالث مدينة نصر إلى مشرحة زينهم.

مأمور القسم تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثث أفريقيين داخل شقة بالحي العاشر.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن الجثث -5 يحملون الجنسية الصومالية وآخر إثيوبي-.

الضحايا الست فارقوا الحياة اختناقا بالغاز، ووصل رجال الأدلة الجنائية للمعاينة في حضور النيابة العامة.