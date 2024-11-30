"احنا بنمشي من غير رخص".. الداخلية تكشف كواليس فيديو تسبب في القبض على صاحبه

والد "هدير عبدالرازق" بعد أولى جلسات محاكمتها: "اتقوا الله في بنتي"

كتب ـ محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى ، متضمناً قيام أحد الأشخاص بنشر مقطع فيديو لدراجة نارية "بدون لوحات معدنية" مصحوبا بعبارات تشير إلى اعتياده ذلك بالجيزة.

الجملة التي أثارت الجدل في الفيديو "إحنا بنمشي من غير نمر ورخص"، والتي أيضا تسببت في انتشار الفيديو، ولاحقا كانت السبب في القبض عليه.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو المُشار إليه وناشر المقطع (طالب – مقيم بالجيزة) و بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لرغبته فى تحقيق نسب مشاهدة عالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الدراجة النارية وقائدها.