الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على "فتاة الإسكندرية" بعد حادث تصادم

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من كشف ملابسات حادث التعدي على فتاة بالإسكندرية إثر اصطدامها بسيارة ملاكي أثناء قيادتها دراجتها النارية على طريق الكورنيش.

تابعت الأجهزة الأمنية، ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية، يتضمن قيام قائد إحدى السيارات "الملاكي" ومرافقه بالتعدي على إحدى الفتيات بالسب والضرب عقب اصطدامها بدراجته النارية بهما بطريق الكورنيش بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه تلقى قسم شرطة أول الرمل من إحدى الفتيات مقيمة بدائرة قسم شرطة اللبان بأنه أثناء قيادتها دراجتها النارية بدائرة القسم، قام مستقل سيارة "ملاكي" بفتح باب السيارة فجأة مما أدى لاصطدامها به وسقوطها ولدى معاتبتها له قام وقائد السيارة بالتعدي عليها بالسب والضرب.

وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة أحد الأشخاص، ووالده - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة نتيجة اصطدام المذكورة بالدراجة النارية قيادتها بالسيارة وتعديها عليهما بالسب والشتم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري عرض المتهمين على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.