مصرع 5 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة بأسوان

كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع 5 عناصر من أفراد بؤرة إجرامية تخصصت في الاتجار بالمخدرات في أسوان، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، وتولت النيابة التحقيق.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن وردت معلومات أكدتها تحريات لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بتشكيل عناصر إجرامية شديدة الخطورة بؤرة للاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة جبلية بأسوان، فتم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وحال استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية.

وأسفر التعامل عن مصرعهم وضٌبط بحوزتهم 95 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة عبارة عن 75 كيلو جرام بانجو و10 كيلو جرام آيس و10 كيلو جرام حشيش و10 أسلحة نارية 5 بنادق آلية وخرطوش و5 فرد محلى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".